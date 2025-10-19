Ομάδες

Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 19:49
Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία

Πληρώνει την απαράδεκτη χειρονομία του στο ματς με την Χιρόνα ο προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα λίγες μέρες πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, νίκησε 2-1 τη Χιρόνα. Με γκολ του Αραούχο στο τέλος. Το τέρμα αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους πάντες στους «μπλαουγκράνα». Με τον προπονητή της να ξεφεύγει.

Ο Χάνζι Φλικ έκανε άσεμνη χειρονομία και αποβλήθηκε από το ματς.

«Η χειρονομία μου δεν απευθυνόταν σε κανέναν προσωπικά. Ήταν μία έκρηξη της στιγμής λόγω της μεγάλης έντασης που υπήρχε», δικαιολόγησε ο ίδιος την κίνησή του.

Ωστόσο, θα την πληρώσει αυτή τη χειρονομία με την απουσία του από το μεγάλο ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Κι αυτό γιατί αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και θα εκτίσει τιμωρία μιας αγωνιστικής, με την Μπαρτσελόνα να έχει στον πάγκο της τον βοηθό του Γερμανού προπονητή, Mάρκους Σοργκ.



