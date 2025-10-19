Ομάδες

Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 12:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός

Δείτε σε Live Streaming την αναμέτρηση Τρίκαλα - Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Women’s Football League

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών των Τρικάλων αντιμετωπίζει σήμερα (19/10, 13:00) τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμα παιχνίδι για τη φετινή σεζόν 2025-2026 της Women’s Football League.

Το ματς γίνεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Καλαμπάκα (στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου –Σοφία Σακοράφα» ο Α.Ο.Τ. υποδέχεται στις 4.00 μ.μ. για τον 3ο όμιλο της Γ΄ εθνικής κατηγορίας την Ανθούπολη Λάρισας).

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας (με 2ν.-1ι.-1η. και 7β.)

Δείτε το ματς:



