Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός

Onsports Team

Δείτε σε Live Streaming την αναμέτρηση Τρίκαλα - Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Women’s Football League

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών των Τρικάλων αντιμετωπίζει σήμερα (19/10, 13:00) τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμα παιχνίδι για τη φετινή σεζόν 2025-2026 της Women’s Football League.

Το ματς γίνεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Καλαμπάκα (στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου –Σοφία Σακοράφα» ο Α.Ο.Τ. υποδέχεται στις 4.00 μ.μ. για τον 3ο όμιλο της Γ΄ εθνικής κατηγορίας την Ανθούπολη Λάρισας).

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας (με 2ν.-1ι.-1η. και 7β.)

Δείτε το ματς: