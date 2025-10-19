Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» πανηγύρισε το γκολ που έκρινε το ματς με τη Χιρόνα με τρόπο έντονο και όχι ενδεδειγμένο – Πώς το δικαιολόγησε.

Η Μπαρτσελόνα λίγες μέρες πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, νίκησε 2-1 τη Χιρόνα. Με γκολ του Αραούχο στο τέλος. Το τέρμα αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους πάντες στους «μπλαουγκράνα». Με τον προπονητή της να ξεφεύγει.

Ο Χάνζι Φλικ έκανε άσεμνη χειρονομία, ενώ δεν ήταν στον πάγκο της ομάδας του καθώς είχε αποβληθεί από το ματς.

«Η χειρονομία μου δεν απευθυνόταν σε κανέναν προσωπικά. Ήταν μία έκρηξη της στιγμής λόγω της μεγάλης έντασης που υπήρχε», δικαιολόγησε ο ίδιος την κίνησή του.