Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

Οnsports team

Σε διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με την Αντβέρπ για τη βελγική Pro League, επειδή οπαδός των γηπεδούχων πέταξε πλαστικό ποτήρι προς τον διαιτητή.

Το περιστατικό έγινε στο 87ο λεπτό του αγώνα της Παρασκευής (17/10) και το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των γηπεδούχων της Λιέγης.

Ο φίλαθλος πέταξε το πλαστικό ποτήρι στην πλάτη του Λοτάρ Ντ’ Οντ, ο οποίος διέκοψε αμέσως την αναμέτρηση, κάτι που προκάλεσε την απογοήτευση των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε, πάντως, ότι η Σταντάρ Λιέγης δεν χάνει το ματς στα χαρτιά, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν 2022/23, θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το λεπτό που διακόπηκε.

«Αυτός ο νέος κανονισμός θεσπίστηκε γιατί είμαστε υπέρ του ποδοσφαίρου και του ανταγωνισμού. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν πλέον να παίρνουν τον έλεγχο. Η αθλητική αρχή υπερισχύει: το αποτέλεσμα ενός αγώνα πρέπει να κρίνεται στο γήπεδο, όχι στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Pro League.

Η Σταντάρ ανακοίνωσε ότι ο οπαδός που πέταξε το ποτήρι έχει ταυτοποιηθεί και ότι ο σύλλογος θα του επιβάλει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που οδήγησε στη διακοπή: