Πόλο: Πήρε το ντέρμπι με τη Βουλιαγμένη ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Με γκολ του Γκιουβέτση ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-11 στην έδρα της Βουλιαγμένης.

Σε ένα ντέρμπι που θύμιζε περισσότερο κρίσιμο παιχνίδι πλέι-οφ, παρά ματς στις αρχές της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός με γκολ του Κώστα Γκιουβέτση ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, νίκησε στο Λαιμό 12-11 τη Βουλιαγμένη και έμεινε μόνος στην κορυφή του Α’ ομίλου της Waterpolo League ανδρών.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΟ Πατρών-Χανιά 8-8

Εθνικός-Πανιώνιος 14-20

Χίος-Παλ. Φάληρο 9-14

Βουλιαγμένη-Παναθηναϊκός 11-12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 57-18 9

Εθνικός 51-45 6

Πανιώνιος 52-49 6

Βουλιαγμένη 36-28 3 -2αγ.

Παλαιό Φάληρο 17-29 3 -2αγ.

Χανιά 18-23 1 -2αγ.

ΝΟ Πατρών 27-55 1

Χίος 19-30 0 -2αγ.

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Περιστέρι-Ολυμπιακός 6-21

Υδραϊκός-Λάρισα 23-7

Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ 21-11

Γλυφάδα-ΟΦΘ 14-8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 84-17 9

Απόλλων Σμύρνης 68-28 9

Υδραϊκός 46-31 6

ΠΑΟΚ 46-35 6

Περιστέρι 36-46 3

Γλυφάδα 31-59 3

ΟΦΘ 22-57 0

Λάρισα 18-78 0