Πόλο: Πήρε το ντέρμπι με τη Βουλιαγμένη ο Παναθηναϊκός
Με γκολ του Γκιουβέτση ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-11 στην έδρα της Βουλιαγμένης.
Σε ένα ντέρμπι που θύμιζε περισσότερο κρίσιμο παιχνίδι πλέι-οφ, παρά ματς στις αρχές της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός με γκολ του Κώστα Γκιουβέτση ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, νίκησε στο Λαιμό 12-11 τη Βουλιαγμένη και έμεινε μόνος στην κορυφή του Α’ ομίλου της Waterpolo League ανδρών.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΝΟ Πατρών-Χανιά 8-8
Εθνικός-Πανιώνιος 14-20
Χίος-Παλ. Φάληρο 9-14
Βουλιαγμένη-Παναθηναϊκός 11-12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 57-18 9
Εθνικός 51-45 6
Πανιώνιος 52-49 6
Βουλιαγμένη 36-28 3 -2αγ.
Παλαιό Φάληρο 17-29 3 -2αγ.
Χανιά 18-23 1 -2αγ.
ΝΟ Πατρών 27-55 1
Χίος 19-30 0 -2αγ.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Περιστέρι-Ολυμπιακός 6-21
Υδραϊκός-Λάρισα 23-7
Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ 21-11
Γλυφάδα-ΟΦΘ 14-8
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 84-17 9
Απόλλων Σμύρνης 68-28 9
Υδραϊκός 46-31 6
ΠΑΟΚ 46-35 6
Περιστέρι 36-46 3
Γλυφάδα 31-59 3
ΟΦΘ 22-57 0
Λάρισα 18-78 0