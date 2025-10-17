Σοκ στην Κύπρο: Νεκρός ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη Λεμεσού!

Οnsports Τeam

Σε σοκ το κυπριακό ποδόσφαιρο καθώς ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους, έπεσε νεκρός έπειτα από ενέδρα.

Σοκ στο Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας του μέχρι πρότινος προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.

Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν το θύμα δέχτηκε τα δολοφονικά πυρά ενώ βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του στον αυτοκινητόδρομο.

Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανότατα να μην σχετίζονται με το ποδόσφαιρο αλλά με άλλες δραστηριότητές του, κάτι που διερευνά η αστυνομία.

H σκηνή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός, ενώ μέλη της δύναμης σπεύδουν και σε δεύτερο σημείο στην περιοχή της Γερμασόγειας καθώς υπάρχει πληροφορία για φλεγόμενο όχημα που δεν αποκλείεται να σχετίζεται.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται οι δράστες να παρέδωσαν το όχημα στις φλόγες και να διέφυγαν από τη σκηνή με μοτοσικλέτα.