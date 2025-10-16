Ο Κριστιάνο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του 2025 – Στη δεκάδα ο Λαμίν Γιαμάλ

Onsports Team

Το Forbes δημοσιοποίησε τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, με τον Πορτογάλο να διατηρεί με άνεση την κορυφή – Δεύτερος ο Μέσι.

Με μια νέα είσοδο η δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων αστέρων του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το Forbes, ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις στα 18 του χρόνια μπήκε στους… χρυσούς αστέρες του αθλήματος, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στη λίστα.

Πρώτος με άνεση ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι στη δεύτερη θέση. Ο Πορτογάλος με τη νέα σου συμφωνία με την Αλ Νασρ, αμείβεται με 280 εκατ. δολάρια στα 40 του χρόνια.

Ο Μέσι είναι στα 130 εκατ. δολάρια ως παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι. Στα 38 του χρόνια. Με τους δύο να συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή, παρότι είναι στη δύση της καριέρας τους.

Τρίτος μια ακόμη… παλιοσειρά. Ο Καρίμ Μπενζεμά με 104 εκατ. τα οποία είναι προϊόν της μετακόμισής του στη Σαουδική Αραβία. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ακολουθεί με 95 εκατ. δολάρια.

Ο Λαμίν Γιαμάλ που μπήκε στη δεκάδα μόλις στα 18 του, είναι στα 43.000.000. Λόγω των νέων συμφωνιών για χορηγίες όπως Beats by Dre, Adidas, Konami και Powerade.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές σύμφωνα με το Forbes για το 2025:

1) Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ-Νασρ): 280 εκατομμύρια δολάρια

2) Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι): 130 εκατομμύρια δολάρια

3) Καρίμ Μπενζεμά (Αλ-Ιτιχάντ): 104 εκατομμύρια δολάρια

4) Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης): 95 εκατομμύρια δολάρια

5) Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι): 80 εκατομμύρια δολάρια

6) Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης): 60 εκατομμύρια δολάρια

7) Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ): 55 εκατομμύρια δολάρια

8) Σαντιό Μανέ (Αλ-Νασρ): 54 εκατομμύρια δολάρια

9) Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης): 44 εκατομμύρια δολάρια

10) Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα): 43 εκατομμύρια δολάρια