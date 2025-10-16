Ομάδες

EuroLeague: Η Αρμάνι έφυγε με «διπλό» από το Κάουνας, επιστροφή στις νίκες για Φενέρμπαχτσε
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 22:56
EUROLEAGUE

EuroLeague: Η Αρμάνι έφυγε με «διπλό» από το Κάουνας, επιστροφή στις νίκες για Φενέρμπαχτσε

Η ομάδα του Μιλάνου επικράτησε στην έδρα της Ζαλγκίρις με 89-78, με την Φενέρ να νικά την Μπάγερν 88-73.

Αντίδραση έβγαλαν Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Επικρατώντας κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα. Με το αποτέλεσμα των Ιταλών να έχει σαφώς μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίες.

Η Αρμάνι φιλοξενήθηκε στο Κάουνας και έφυγε θριαμβεύοντας 89-78. Επιστρέφοντας από το -16 στην αναμέτρηση. Για τους θριαμβευτές τέσσερις παίκτες είχαν από 15 πόντους (Μπούκερ, Σιλντς, Ρίτσι, Έλις. Ο Γκούντουριτς είχε 14, ενώ ο Μπολμάρο ακολούθησε με 10. Για τους γηπεδούχους ο Ράιτ είχε 15 πόντους και ήταν ο μόνος που διασώθηκε ουσιαστικά.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89

Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε που προερχόταν από τρεις σερί ήττες, επικράτησε εύκολα της Μπάγερν Μονάχου 88-73. Ο Γιάντουνεν ήταν κορυφαίος των πρωταθλητών Ευρώπης, έχοντας 15 πόντους. Με 14 ακολούθησε ο Γουίλμπεκιν. Για τους Γερμανούς ο Ομπστ είχε 13 πόντους και ήταν ο μόνος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73

 



