EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 22:40
EUROLEAGUE

EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.

Η EuroLeague προχώρησε στην αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του ματς του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6/11. Ο λόγος είναι πως την μέρα που είχε προγραμματιστεί το ματς, είχε οριστεί και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Λιλ για το Europa League.

 



