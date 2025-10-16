EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε 83-78 των Καταλανών και τους «έπιασε» στις τρεις νίκες μετά το ματς για την 5η αγωνιστική.

Μετά τον… περίπατο στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε, η Ντουμπάι έκανε το 2Χ2 στην «διαβολοβδομάδα. Για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 83-78 στην «Coca Cola Arena». Πλέον οι δύο ομάδες είναι στο 3-2.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι άρχισαν καλύτερα το ματς, όμως η Μπαρτσελόνα δυνάμωσε την άμυνά της και έκανε σερί που της έδωσε προβάδισμα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Με ξέσπασμα και σερί τριπόντων, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα. Φτάνοντας στο +9 (72-63) του 34’ με σερί 9-0. Οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι ήρθε η νίκη για την Ντουμπάι.

Ο Πετρούσεφ ήταν κορυφαίος με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μπέικον τον ακολούθησε με 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκέλε είχε 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Και οι τρεις παίκτες έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα που είχε τρεις σερί νίκες μέχρι το Ντουμπάι, ο Σενγκέλια με 19 πόντους και ο Μπριθουέλα με επίσης 19, ήταν οι καλύτεροι.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78