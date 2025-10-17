Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

Οnsports Τeam

Ο Τούτκος τεχνικός, που πέρασε και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τσεχίας με μυθικές οικονομικές απολαβές.

Παρά τα 72 του χρόνια ο Φατίχ Τερίμ συνεχίζει να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο και να εντυπωσιάζει με τις αποφάσεις και τις συμφωνίες του.

Ο έμπειρος Τούρκος τεχνικός θα αναλάβει την εθνική ομάδα της Τσεχίας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χάσεκ, μετά τη λύση της συνεργασίας του τελευταίου.

Μετά από το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ και σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Τερίμ συμφώνησε σε όλα με την Ομοσπονδία της Τσεχίας να αναλάνει την τεχνική της ηγεσία υπογράφοντας ένα συμβόλαιο με αδιανόητες οικονομικές απολαβές.

Σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα, ο μισθός του Τερίμ θα είναι πραγματικά εντυπωσιακός: θα λαμβάνει 400.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ την εβδομάδα — ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έμπειρου τεχνικού φέρεται να έπαιξε ο Πάβελ Νέντβεντ. Ο άλλοτε μεγάλος άσος της εθνικής Τσεχίας και νυν αθλητικός διευθυντής της ομάδας συνεργάστηκε με τον Τερίμ στην Αλ Σαμπάμπ, όπου ο Τούρκος δούλεψε για έξι μήνες, καταγράφοντας 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 23 ματς (51-34 τέρματα).