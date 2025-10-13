Νέα εποχή για τις σχολές ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού!

Οnsports Τeam

Το «Τριφύλλι» ρίχνει πλέον πολύ μεγάλο βάρος στα τμήματα υποδομών και στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και έτσι προχωρά σε μια ακόμα κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, με όλο το δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου να λειτουργεί πλέον με καθεστώς κεντρικής διαχείρισης από την ίδια την ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση:

«Οι Σχολές Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, PAO FC Academies, μπαίνουν σε μία νέα εποχή! Στο πλαίσιο του πλάνου ολικής αναβάθμισης των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, η ΠΑΕ προχωρά σε εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου της. Μετά την αναδιοργάνωση της Ακαδημίας του Τριφυλλιού, ήρθε η στιγμή να εγκαινιαστεί ο νέος τρόπος λειτουργίας του δικτύου των Σχολών Ποδοσφαίρου, ενός θεσμού που λειτουργεί επί σειρά ετών και πλέον επιστρέφει σε κεντρική διαχείριση από τον ίδιο τον σύλλογο.

Η ΠΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία των Σχολών Ποδοσφαίρου, βάζοντας κάτω από την «ομπρέλα» του συλλόγου το πανελλαδικό δίκτυο, τον πρώτο σπόρο δηλαδή της Ακαδημίας.

Στόχος της νέας δομής είναι να οργανωθεί ακόμα καλύτερα η βάση των Σχολών Ποδοσφαίρου, να δημιουργηθεί πιο άμεση σχέση με την κεντρική Ακαδημία του Συλλόγου και βέβαια να διαχυθούν ευρύτερα οι αξίες που πρεσβεύει και η φιλοσοφία που λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Χάρη στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, οι νέοι επικεφαλής θα μεταφέρουν τα απαιτούμενα με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στις συνεργαζόμενες Σχολές Ποδοσφαίρου και ασφαλώς θα έχουν και την ευθύνη της αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας όλων όσοι ανήκουν στο Πράσινο Δίκτυο.