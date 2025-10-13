Μανρέσα και Τενερίφη κλείνουν τα γήπεδά τους κόντρα στους Ισραηλινούς

Οnsports Τeam

Οι ισπανικές ομάδες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να γίνουν τα παιχνίδια τους σε EuroCup και BCL κεκλεεσμένων των θυρών.

Τενερίφη και Μανρέσα θα υποδεχθούν χωρίς τους φιλάθλους τους την Μπνέι Χερζλίγια και την Χάποελ Ιερουσαλήμ αντίστοιχα υπό τον φόβο επεισοδίων.

Με μια κοινή δήλωσή τους, οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να προχωρήσουν στον αποκλεισμό των φιλάθλων τους από τα συγκεκριμένα παιχνίδια για λόγους ασφάλειας.

Οι σύλλογοι τόνισαν τη δέσμευσή τους στις αξίες του αθλητισμού και απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, και οι δύο ομάδες εξήγησαν ότι δεν μπορούν να ακυρώσουν μονομερώς τους αγώνες. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των συμβολαίων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις, πειθαρχικές ενέργειες ή ακόμη και αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς.

Μετά από διαβούλευση με τις αρχές, τους αθλητικούς φορείς και τις δυνάμεις ασφαλείας, οι σύλλογοι αποφάσισαν ότι οι αγώνες στο Σαντιάγο Μαρτίν (Τενερίφη) και στο Νου Κονγκόστ (Μανρέσα) θα διεξαχθούν χωρίς θεατές.

Η Τενερίφη υποδέχεται την Μπνέι Χερζλίγια την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και η Μανρέσα την Χάποελ Ιερουσαλήμ μία ημέρα αργότερα.