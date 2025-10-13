Ομάδες

Τηλεθέαση-ρεκόρ έως και 59% σημείωσε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για την GBL
INTIME SPORTS
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 16:49
BASKET LEAGUE

Τηλεθέαση-ρεκόρ, που έφτασε έως και το 59% σε επίπεδο λεπτού, κατέγραψε ο χθεσινός (Κυριακή 12 Οκτωβρίου) συγκλονιστικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟ, τον οποίο μετέδωσε, σε απευθείας μετάδοση από το ΣΕΦ, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το νέο αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια μετάδοσης της αναμέτρησης (19:00 – 21:00), η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ήταν πρώτη μεταξύ των υπόλοιπων τηλεοπτικών καναλιών, σημειώνοντας μερίδιο τηλεθέασης 18,7%. Μάλιστα, στους άντρες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύθηκε στο 44%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 683.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 1.550.000 άτομα. Σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 27,6% και στους άντρες (18-34) το 59%.

Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ιδίως στα αντρικά κοινά, έκαναν και οι αναμετρήσεις της STOIXIMAN GBL, ΑΕΚ – Πανιώνιος και Περιστέρι- Μύκονος, που μετέδωσε χθες ζωντανά η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



