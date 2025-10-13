Ομάδες

Euroleague: Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα»
INTIME SPORTS
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 15:11
EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα»

Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός και όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν στη Euroleague.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ συνεχίζεται με τη δεύτερη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη (14/10, 21:15) με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές, ενώ την επόμενη ημέρα (15/10, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τη Βιλερμπάν.

Για την 5η αγωνιστική, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβιβ (16/10, 22:00) και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται και το Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Για την 3η αγωνιστική ο Άρης παίζει (14/10, 19:30) στη Λιουμπλιάνα κόντρα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ενώ ο Πανιώνιος παίζει εντός έδρας με την Μπουργκ (15/10, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

  • 19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια – Άρης Betsson Novasports5
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Dubai BC Novasports2
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports3
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports4

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Μπουργκ Novasports4
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
  • 21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2
  • 22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
