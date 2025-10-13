Euroleague: Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα»

INTIME SPORTS

Οnsports team

Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός και όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν στη Euroleague.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ συνεχίζεται με τη δεύτερη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη (14/10, 21:15) με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές, ενώ την επόμενη ημέρα (15/10, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τη Βιλερμπάν.

Για την 5η αγωνιστική, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβιβ (16/10, 22:00) και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται και το Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Για την 3η αγωνιστική ο Άρης παίζει (14/10, 19:30) στη Λιουμπλιάνα κόντρα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ενώ ο Πανιώνιος παίζει εντός έδρας με την Μπουργκ (15/10, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια – Άρης Betsson Novasports5

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

20:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Novasports6

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Dubai BC Novasports2

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports3

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports4

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports4

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Μπουργκ Novasports4

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2

21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου