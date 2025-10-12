Σκόραρε με τη φανέλα του Ντιόγκο Ζότα, του αφιέρωσε το γκολ

Onsports Team

Ο Ρούμπεν Νέβες πέτυχε το πρώτο του τέρμα με την Εθνική Πορτογαλίας και το αφιέρωσε στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του.

Πέτυχε το μοναδικό γκολ στο Πορτογαλία-Ιρλανδία και έδωσε τη νίκη στους Ίβηρες. Ήταν το πρώτο του τέρμα μετά από 60 εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα. Το έκανε φορώντας τη φανέλα με το «21», τον αριθμό του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Ο Ρούμπεν Νέβες έζησε τη μεγάλη του βραδιά με την Πορτογαλία, αλλά το μυαλό του ήταν στον Ζότα. Εκεί αφιέρωσε το ιστορικό γκολ που πέτυχε:

«Ηταν μια συγκινητική στιγμή. Το πρώτο μου γκολ για την εθνική ομάδα και με αυτόν τον αριθμό, δεν θα μπορούσε να έλθει σε καλύτερη στιγμή», είπε ο άσος της Πορτογαλίας και συνέχισε:

«Ήταν η επιθυμία και το πάθος του να είναι εδώ μαζί μας. Είπα ότι ο καθένας μας θα έδινε λίγο από αυτό που ήταν ο Ντιόγκο και ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, χωρίς χώρο, εναντίον μιας ομάδας που αμύνθηκε πολύ βαθιά. Έπρεπε να είναι έτσι. Η δύναμη του Ντιόγκο είναι μαζί μας, είναι η έμπνευσή μας και έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε το όνειρό του, το οποίο είναι και δικό μας».