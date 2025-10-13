Ομάδες

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Δανία – Ελλάδα (βίντεο)
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 00:08
MUNDIAL

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Δανία – Ελλάδα (βίντεο)

Δείτε τα highlights του Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η καλή αρχή έγινε… εφιάλτης για την Εθνική Ελλάδας, η οποία κατέρρευσε μετά το 20ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, αλλά ηττήθηκε 3-1 από την ποιοτική Δανία κι έμεινε και μαθηματικά εκτός από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Τα λάθη κι η αδυναμία στις στατικές φάσεις μετέτρεψαν τις ελπίδες που γεννήθηκαν στο ξεκίνημα του αγώνα σε… εφιάλτη! Οι ποιοτικοί Δανοί δεν… χαρίστηκαν κι άνοιξαν το σκορ με τον Χόιλουντ στο 21’, ενώ «καθάρισαν» το ματς μέσα σε 85 δευτερόλεπτα, με τους Άντερσεν (40’) και Ντάμσγκααρντ (41’).

Ο Τζόλης μείωσε στο 63’ για την Ελλάδα, η οποία έκανε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να μπει για τα καλά στο ματς.

Δανία - Ελλάδα 3-1 | HIGHLIGHTS



