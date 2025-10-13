Ομάδες

Εθνικής Ελλάδας: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 01:14
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου του Δανία - Ελλάδα ότι δεν είναι άνθρωπος που τα παρατάει κι επί της ουσίας δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής.

Η καλή αρχή έγινε… εφιάλτης για την Εθνική Ελλάδας, η οποία κατέρρευσε μετά το 20ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, αλλά ηττήθηκε 3-1 από την ποιοτική Δανία κι έμεινε και μαθηματικά εκτός από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Μεικτή Ζώνη, ο Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί αποτυχία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διοίκηση της ΕΠΟ στηρίζει απόλυτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για το μέλλον του στη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι άνθρωπος που τα παρατάει.

Οι δύο άντρες είχαν μια κουβέντα στα αποδυτήρια κι επί της ουσίας δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του έμπειρου τεχνικού. Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Πρέπει να δώσω μία εξήγηση για να αποφασίσει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου η ΕΠΟ. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει, αν το έκανα θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άτομο. Πρέπει να δώσω ό,τι είναι δυνατό. Η διοίκηση της ΕΠΟ, ο πρόεδρος και οι παίκτες ήταν για μένα τα πάντα αυτόν τον χρόνο. Έκαναν τα πάντα για να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μία καινούργια συζήτηση και ουσιαστικά η ΕΠΟ είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον».

Pοst Game Συνέντευξη Τύπου Δανία - Ελλάδα | Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου



