Άγριο ξύλο και συμπλοκές πριν από αγώνα Γ’ Εθνικής - Μάχες σώμα με σώμα στην εθνική οδό

Οnsports Τeam

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα πριν από παιχνίδι της Γ’ Εθνικής μεταξύ τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Απίστευτες είναι οι σκηνές που έρχονται από την Ιταλία και δείχνουν τους οπαδούς της Κατάνια και της Καζερτάνα να παλεύουν σώμα με σώμα, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο παιχνίδι για την Γ’ Εθνική της γειτονικής χώρας, τη Serie C.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της Ιταλίας, οι οπαδοί των δύο συλλόγων συνεπλάκησαν στην εθνική οδό του Σαλέρνο προς τη Ρέτζιο Καλάμπρια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

11.10.2025??Fight Casertana vs Catania on autostrada at San Mango Piemonte near Salerno, click for more here: https://t.co/S55zfeLFNI



? https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/dEJS9bCpz3 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025

Οι μάχες μεταξύ των οπαδών ήταν σώμα με σώμα, με άγριο ξύλο και φωτοβολίδες να… συνθέτουν το σκηνικό των σοβαρών επεισοδίων που συντάραξαν την Ιταλία.