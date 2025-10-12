Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα
Στο ντέρμπι των Βαλκανίων η Αλβανία επικράτησε στην έδρα της Σερβίας με 1-0 – Έξι γκολ οι Τούρκοι στη Βουλγαρία – Τα αποτελέσματα.
Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε η Αλβανία στην Σερβία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ευρωπαϊκής ζώνης. Στο ντέρμπι των Βαλκανίων για το 11ο γκρουπ, οι Αλβανοί επικράτησαν 1-0 με γκολ του Μανάι σε ένα ματς γεμάτο ένταση. Αγωνίστηκαν βασικοί Στρακόσα και Ζίβκοβιτς στην αναμέτρηση, αλλαγή πέρασε ο Γιόβιτς.
Η Τουρκία έκανε… περίπατο στη Βουλγαρία, πετυχαίνοντας έξι γκολ (6-1). Έχοντας για κορυφαίους τους Γκιουλέρ και Γιλντίζ. Στον ίδιο όμιλο (5ο) η Ισπανία μοιάζει να έχει «καπαρώσει» την πρώτη θέση, επικρατώντας και επί της Γεωργίας με 2-0.
Η Πορτογαλία τέλος, επικράτησε 1-0 της Ιρλανδίας με γκολ του Ρούμπεν Νέβες. Έχασε πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0
(18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)
Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0
(12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο - Σλοβενία 0-0
Σουηδία - Ελβετία 0-2
(65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 21:45
Σουηδία - Κόσοβο 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία - Δανία 0-6
(14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)
Σκωτία - Ελλάδα 3-1
(64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 21:45
Δανία - Ελλάδα 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Ουκρανία 3-5
(35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι,
45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0
(45'+2' Μπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 21:45
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
5ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία - Τουρκία 1-6
(13΄ Κιρίλοφ - 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ,
65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)
Ισπανία - Γεωργία 2-0
(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία - Αρμενία 2-0
(56' Λούκατς, 90'+4 Γκρούμπερ)
Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0
(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία - Λιθουανία 2-1
(48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)
Μάλτα - Ολλανδία 0-4
(15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 19:00
Λιθουανία - Πολωνία 21:45
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0
(7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς,
30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)
Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2
(45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00
Ρουμανία - Αυστρία 21:45
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
9ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία - Ισραήλ 5-0
(18' αυτ. Καλαϊλί, 27',63',72' Χάαλαντ, 28' αυτ. Ναχμιάς)
Εσθονία - Ιταλία 1-3
(76΄ Σάπινεν - 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0
(26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)
Βέλγιο - Σκόπια 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Σκόπια - Καζακστάν 21:45
Ουαλία - Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία - Ανδόρα 2-2
(41' Ζελένκοβς, 55' πέν. Γκουτκόφσκις - 33' Σαν Νίκολας,
78' Ολιβέιρα)
Σερβία - Αλβανία 0-1
(45+1΄ Μανάι)
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0
(16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00
Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: Μαυροβούνιο