Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εκεί είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται 3 τρόπαια στο τέλος της σεζόν»!

Η ομιλία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατά το γεύμα που παρέθεσε στην ομάδα με αφορμή την έναρξη της σεζόν – Τι είπαν Βασίλης Παρθενόπουλος και Εργκίν Αταμάν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φιλοξένησε στο σπίτι του στο Σούνιο, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παίκτες, τεχνικό τιμ, διοίκηση, σταφ και στελέχη που εργάζονται για το «τριφύλλι». Παρέθεσε γεύμα και υποδέχτηκε εγκάρδια τους πάντες. Με τα λόγια του να είναι ενδεικτικά του κλίματος και των απαιτήσεων.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη, ενώ όλο νόημα έδειξε το τραπεζάκι που πρέπει να βρίσκονται τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως πάνω απ’ όλα είναι το οικογενειακό κλίμα. Αναλυτικά τα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είναι η αρχή της σεζόν. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και στις οικογένειές σας, αγάπη, ευτυχία, υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούρια πρόσωπα ήρθαν φέτος, εντός κι εκτός παρκέ. Θα ήθελα να ζητήσω απ’ τους παλιούς, να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια. Να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη.

Ο λόγος που εγώ κι ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος. Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται και τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν. Δε θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε. Τι ενέργεια. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ, ο κύριος Παρθενόπουλος, ο κόουτς, για ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».

Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Βασίλης Παρθενόπουλος. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ευχαρίστησε την Κα. Δέσποινα Γιαννακοπούλου για την βοήθειά της ειδικά στην ιστορική επίσκεψη στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

«Η ομάδα είναι εκπληκτική. Έχουμε την καλύτερη ομάδα. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννακοπούλου, για την τεράστια υποστήριξή της στην Αυστραλία».

Τέλος, ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την οικογένειά του, για την προσφορά τους στο σύλλογο και τον αθλητισμό συνολικότερα:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη μας και όλη την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου μας υποστηρίζει, όπως υποστηρίζει και το ελληνικό μπάσκετ, τον ελληνικό αθλητισμό για πολλά χρόνια. Συνεχίζει όλη η οικογένεια να είναι υπομονετική και πάντα εκεί. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Αυτό το γεύμα είναι σημαντικό για εμάς, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία».