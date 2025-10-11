ΑΕΚ, Σάκοτα: «Νιώθω λίγο περίεργα…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο, η οποία θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών», στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL.

Αναλυτικά όσα είπε ο πολύπειρος τεχνικός, για το ΑΕΚ – Πανιώνιος, το οποίο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (12/10):

«Νιώθω λίγο περίεργα διότι στην εντός έδρας πρεμιέρα ήθελα να έχουμε και τους οπαδούς μας, για να μας βοηθήσουν, και να παίξουμε και γι’ αυτούς. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Παίζουμε με μία ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».