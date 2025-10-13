Μονακό: Νέος προπονητής των Μονεγάσκων ο Ποκονιόλι

Onsports Team

Ο Σεμπαστιέν Ποκονιόλι είναι και επισήμως ο διάδοχος του Άντι Χούτερ στο τιμόνι της Μονακό. Από το καλοκαίρι υπήρχαν ερωτηματικά στη διοίκηση για το αν θα συνεχιζόταν η συνεργασία με τον Αυστριακό τεχνικό, ο οποίος στους δύο τελευταίους αγώνες της Ligue 1 της περασμένης περιόδου κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στη League Phase του Champions League.

Παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, ο 55χρονος τεχνικός «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα των Μονεγάσκων στην εφετινή σεζόν και ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με το κλαμπ. Την θέση του πήρε ο 38χρονος Ποκονιόλι, ο οποίος οδήγησε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην κατάκτηση του τίτλου στο Βέλγιο. Ο τελευταίος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων και θα έχει μερικές προπονήσεις στη διάθεσή του πριν από τον πρώτο αγώνα με την Ανζέ.

«Η Μονακό έχει την ευχαρίστηση να ανακοινώσει την άφιξη του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στην θέση του προπονητή. Ο 38χρονος Βέλγος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει έως τον Ιούνιο του 2027 με τους “ερυθρόλευκους”», ανακοίνωσε ο σύλλογος του πριγκιπάτου.