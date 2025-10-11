Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε γεμάτο παιχνίδι – Συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»

Onsports Team

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε τι χρειάζεται να έχει η Εθνική ομάδα για να έχει τύχη απέναντι στη Δανία στην Κοπεγχάγη.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Δανία στην έδρα των Σκανδιναβών. Το δυσκολότερο ματς του ομίλου και παράλληλα, τελευταίο χαρτί για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το έργο δύσκολο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, τόνισε πως πρέπει να κάνει πλήρες ματς η Εθνική για να πάρει κάτι απ’ τους Δανούς.

Αναλυτικά:

Για τη δήλωση του Δανού προπονητή ότι ήταν άδικη η ήττα στη Σκωτία και τι θα πρέπει να κάνει για να νικήσει:

«Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκόβη σε μεγάλη διάρκεια ήταν από τα πιο καλά παιχνίδια που κάναμε. Αύριο θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος και το δικό ας παιχνίδι θα πρέπει να είναι συνέχεια εκείνου με τη Σκωτία. Να αποφύγουμε τα λάθη. Τα λάθη με τη Σκωτία δεν είναι λάθη που κάναμε, που γίνονται πάντα, μπορεί να συμβούν. Δυστυχώς συνέβη. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, πιο ελεύθεροι και επιθετικοί. Όσα δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι. Η Δανία δεν θα αλλάξει πολλά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα».

Για την κόπωση που έδειξε η ομάδα και αν σκέφτεται αλλαγές σε πρόσωπα:

«Από τη μια είχαμε ένα καλό παιχνίδι και σίγουρα υπάρχει κόπωση. Υπάρχει απογοήτευση και είναι φυσιολογικό έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως 24 ώρες και μια προπόνηση. Όλη την ώρα υπάρχουν σκέψεις και ανάλογα με την αίσθησή μου με τους παίκτες. Διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ, τρομερό γκρουπ. Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να παίξει, ανεξαρτήτως της κούρασης».

Για το ανεξήγητο της ήττας της Ελλάδας από τη Σκωτία και αν μπορούμε και εμείς να το κάνουμε στη Δανία:

«Μακάρι αλλά δεν μπορώ να βασιστώ εκεί. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Για καθαρά ποδοσφαιρικούς λόγους. Δεν έχουμε χρόνο για αναλύσεις. Η ποιότητα των ομάδων είναι υψηλότατη, κάθε λάθος ή στιγμή που μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα. Το πληρώσαμε με τη Σκωτία και ελπίζω αύριο να έχουμε από όλα λίγο παραπάνω».

Για το ότι η ατμόσφαιρα επηρέασε τους παίκτες μας στο «Χάμπντεν Παρκ»:

«Πάντα έχουν καλή ατμόσφαιρα στα γήπεδά τους οι Δανοί. Στο προηγούμενο ματς η άποψή μου είναι πάντα ότι ναι μεν το γκολ της ισοφάρισης έδωσε ψυχολογία στη Σκωτία, δεν έχει πειράξει όμως την ομάδα μας. Δεν είχα αυτή την αίσθηση. Περισσότερο έδωσε τη δυνατότητα η ομάδα της Σκωτίας να μπει ξανά στο παιχνίδι. Αλλά όχι ότι πείραξε εμάς και άλλαξε τόσο πολύ το ίδιο το παιχνίδι. Είναι σίγουρο ότι έδωσε σε αυτούς διαφορετική δυναμική να κάνουν κάτι στη συνέχεια του αγώνα».

Για το αν η Ελλάδα θα πρέπει να νικήσει ή αν η ισοπαλία είναι χρήσιμη:

«Δεν είμαστε απ’ τις ομάδες και δεν το κάναμε ποτέ που θα σκεφτόμασταν δύο αποτελέσματα. Δεν είναι ποτέ στόχος μου. Να πιεστούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για το αν σκοπεύει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, με βάση όσα έκανε η Σκωτία κόντρα στη Δανία:

«Το είδα το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ο ίδιος για να είμαι ειλικρινής δεν πρόκειται με την ομάδα μου να κάνω τέτοιου είδους παιχνίδι. Δεν θα μπορούσα να πάω με αυτή τη λογική με τους παίκτες μου, όσο σημαντικό και αν είναι το παιχνίδι. Έχω τη φιλοσοφία μου και αυτό προσπαθώ να περάσω στους παίκτες».

Για τα δύο γκολ από στατικές φάσεις με τη Σκωτία και για το αν υπάρχει σκέψη για αλλαγές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι:

«Γύρω γύρω το πάτε. Για να ξεκινήσω από το τέλος πάντα σκέφτομαι αυτό το πράγμα με βάση και την κατάσταση των παικτών και όσα μπορεί να έχουμε ανάγκη στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω πολύ χρόνο με την ομάδα μου. Κάθε μέρα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να έχω λίγο χρόνο ιδιαίτερα επειδή οι αποστάσεις μεταξύ των αγώνων είναι μικρές πρέπει να δώσετε και σε μένα χρόνο που προσπαθούμε να τον αξιοποιήσουμε. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο. Με άφησε το παιχνίδι με τη Σκωτία ικανοποιημένο στον τρόπο παιχνιδιού. Το πώς είμασταν στο γήπεδο. Υπήρχαν λάθη, παρόμοιες φάσεις από στημένα που είναι ένα καμπανάκι στο ανασταλτικό κομμάτι γιατί η Δανία έχει καλούς παίκτες και καλά στημένα. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αντίδραση σε σχέση με τη Σκωτία. Δεν είναι σωστή στιγμή σήμερα να σας πω πολλά για τα πρόσωπα ή τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στο παιχνίδι. Εσείς είστε οι μόνοι που ρωτάτε αν θα κάνει αλλαγές ο προπονητής, οι άλλοι δεν ρωτάνε τους προπονητές τους».

Για το αν τον έχει επηρεάσει η κριτική που ασκείται μετά τις ήττες:

«Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Αλλά μου αρέσει αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ζωντανό, είναι ωραίο. Έχω μάθει να λειτουργώ με αυτές τις συνθήκες. Την κριτική την αποφεύγω εύκολα από την άποψη ότι αν δεν κερδίζουμε δεν διαβάζω τίποτα. Ξέρω τι μπορεί να γίνει αλλά δεν χρειάζεται αν το επιβεβαιώνω. Περισσότερο με ενδιαφέρει να μείνει η ομάδα σταθερή στην εκτίμηση που έχει στις δυνατότητές της. Όταν δημιουργείς προσδοκίες θα πρέπει να είσαι έτοιμος και για την πιο σκληρή κριτική, όταν δεν μπορείς να τις υλοποιήσεις. Αυτό ξυπνά το εγώ σου να κάνεις περισσότερα πράγματα και μου ταιριάζει. Αυτό που μπορεί να με πειράξει είναι αν υπάρχει πολύ σκληρή κριτική για τους παίκτες. Έχουμε ένα τρομερό γκρουπ, τη διάθεση των παικτών, να εξυπηρετήσουν την Εθνική Ομάδα, το πόσο είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά που πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Εγώ τους θαυμάζω. Είναι περίεργο κάποια παιδιά να δέχονται σκληρή κριτική. Για μένα δεν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις ή τον τρόπο λειτουργίας μου, αλλά μας κινητοποιεί να δώσουμε περισσότερες απαντήσεις. Δεν έχουμε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω από τον κόσμο. Πάντα αγαπούσαν την Εθνική. Τους έχει δώσει πολύ έντονα συναισθήματα και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Και έχει τις δυνατότητες να το κάνει. Είμαστε εδώ για να ευχαριστήσουμε όσους πιστεύουν σε εμάς και μας ακολουθούν παντού».