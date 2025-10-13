Νιούκαστλ: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Ρος Γουίλσον

Onsports Team

Οι Άγγλοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με το Γουίλσον που άφησε τη Νότιγχαμ για να αναλάβει τις «καρακάξες».

Η Νιούκαστλ βρήκε στο πρόσωπο του Ρος Γουίλσον τον αντικαταστάτη του Πολ Μίτσελ για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο 53χρονος παράγοντας παραιτήθηκε, μόλις ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Μίτσελ είχε πάρει τη θέση του Νταν Ασγουορθ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 για ν' αναλάβει το ίδιο πόστο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ασγουορθ μετακόμισε στο Μάντσεστερ και η διοίκηση της ομάδας της βόρειας Αγγλίας βρήκε τον αντικαταστάτη του, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Πολ Μίτσελ. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τον τεχνικό της ομάδας, Εντι Χάου και οδηγήθηκε σε παραίτηση. Τώρα η Νιούκαστλ έχει νέο αθλητικό διευθυντή, δίνοντας τα χέρια με τον Γουίλσον, ο οποίος αποχώρησε από τη Νότιγχαμ για να πάρει τη θέση του Μίτσελ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».