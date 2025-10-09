Ομάδες

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση η Αλγερία
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 23:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση η Αλγερία

Η χώρα της βόρειας Αφρικής επιστρέφει στο Μουντιάλ μετά από το 2014 όταν και ήταν η τελευταία της συμμετοχή στο μεγάλο ραντεβού.

Η Αλγερία έγινε η 20η χώρα που εξασφαλίζει και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι βορειοαφρικανοί θα είναι παρόντες στο μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου, επιστρέφοντας σε Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια.

Η τελευταία τους συμμετοχή ήταν το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας. Απουσίασαν από τις διοργανώσεις της Ρωσίας και του Κατάρ και τώρα θα είναι ξανά στη… γιορτή των Εθνικών ομάδων.

Προπονητής είναι ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και μεγάλο αστέρι ο Μαχρέζ. Μέλος της Εθνικής Αλγερίας είναι και ο Τουμπά του Παναθηναϊκού. Οι Αλγερινοί εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εκτός έδρας νίκη επί της Σομαλίας με 3-0.

g21l-b2waaic7xy.jpg

 



