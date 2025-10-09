Ομάδες

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 19η ομάδα που προκρίνεται
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 02:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η χώρα της Αφρικής οριστικοποίησε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά το 3-0 επί του Τζιμπουτί.

Μουντιάλ με Μοχάμεντ Σαλάχ θα δουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι «φαραώ» έγιναν η 19η ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου.

Η Αίγυπτος επικράτησε 3-0 του Τζιμπουτί και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της. Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί η προκριματική φάση στη ζώνη της Αφρικής.

Έτσι, η Αίγυπτος προστίθεται στις σίγουρες ομάδες του Μουντιάλ. Οι υπόλοιπες είναι οι:

ΗΠΑ

Καναδάς

Μεξικό

Ιαπωνία

Νέα Ζηλανδία

Ιράν

Αργεντινή

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη

Μαρόκο

Τυνησία

 

 



