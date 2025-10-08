Ομάδες

Τρομακτικός τραυματισμός: Ο Ασαμόα χτύπησε με το κεφάλι σε πινακίδα και κινδύνεψε με παράλυση
Onsports team 08 Οκτωβρίου 2025, 02:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο Σάμιουελ Ασαμόα, έπειτα από τον τρομακτικό τραυματισμό που υπέστη σε αναμέτρηση στην Κίνα.

Ο 31χρονος επιθετικός από το Τόγκο χτύπησε σοβαρά στην αναμέτρηση της Guangxi Pingguo FC με την Chongqing Tonglianglong FC, για τη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

O Ασαμόα, έπειτα από μονομαχία που είχε με αντίπαλο του, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε με το κεφάλι στη διαφημιστική πινακίδα. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμα και για κίνδυνο να μείνει παράλυτος, καθώς ο αυχένας του υπέστη ζημιά, ωστόσο, ευτυχώς, τα τελευταία δημοσιεύματα είναι καθησυχαστικά, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να χειρουργηθεί στο Πεκίνο την Τετάρτη (8/10), και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Togo football player Samuel Asamoah suffers neck injury playing for Guangxi Pingguo FC in China



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
