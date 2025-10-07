BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» για την ΑΕΚ στη Ρίγα

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη σε όλο το 40λεπτο και έφυγε με μεγάλη νίκη από τη Ρίγα (69-53), κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρώτη θέση του ομίλου.

Με τρομερή αμυντική προσπάθεια, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λετονία και άρχισε με «διπλό» το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Basketball Champions League.

Η Ένωση επικράτησε με 69-53 της Ρίγα, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, εξαργυρώνοντας και τον επιθετικό πλουραλισμό της, καθώς σκόραραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν πλην του Σκορδίλη.

Η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ φάνηκε εξαρχής, με την ελληνική ομάδα να περιορίζει στους 12 πόντους τους γηπεδούχους στο πρώτο δεκάλεπτο και να εξασφαλίζει μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (12-26 στο 10΄).

Το πλάνο δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο και με την Ένωση να κρατά και πάλι τους Λετονούς στους 12 πόντους, οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα στο +17 (24-41 στο 20΄).

Καρμπόν του πρώτου μέρους και το δεύτερο, με την ΑΕΚ δείχνει διάρκεια στο αμυντικό πλάνο της και να μην αισθάνεται σε κανένα σημείο απειλή από τη Ρίγα, πανηγυρίζοντας στην πρεμιέρα ένα πολύτιμο «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρης Κατσίβελης με 13 πόντους, ενώ από τους Λετονούς πάλεψε ο Ζαΐρ Πόρτερ με 16.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

ΡΙΓΑ (Μάρτινς Γκούλμπις): Πόρτερ 16, Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10, Νιέντρα, Κιλπς 2, Λεϊμάνις 8 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (2), Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7, Χαραλαμπόπουλος 6.