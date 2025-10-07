Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραδιά αστεριών στο «T-Center» και ευχές για Final 4 από Αταμάν και Σλούκα
Οnsports Τeam 07 Οκτωβρίου 2025, 23:01
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Εργκίν Αταμάν και Κώστας Σλούκας έδωσαν το... σύνθημα για παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Αθήνας.

Βραδιά... αστεριών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (7/10) στο Telekom Center Athens.

Ο ΟΠΑΠ και το «Πάμε Στοίχημα», μεγάλοι χορηγοί του Παναθηναϊκού AKTOR, πραγματοποίησαν το “Dinner with the Stars”, ένα μοναδικό δείπνο με όλα τα «πράσινα αστέρια» της ομάδας και το προπονητικό επιτελείο.

Στην εκδήλωση είπαν δύο λόγια και οι Εργκίν Αταμάν και Κώστας Σλούκας, ευχόμενοι να βρεθεί το Τριφύλλι τον ερχόμενο Μάιο στο Final 4 που θα γίνει στο «T-Center».

«Είμαστε χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είμαι σίγουρος πως θα είστε εδώ στο ΟΑΚΑ μαζί μας όλη τη σεζόν. Εύχομαι να είμαστε όλοι και στο Final 4 εδώ στο ΟΑΚΑ», είπε ο Τούρκος προπονητής, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε: «Ελπίζουμε στο καλύτερο και φυσικά να βρεθούμε στο Final 4».

 



