Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο

Η Σεβίλλη σημείωσε την νίκη της αγωνιστικής στη La Liga, επικρατώντας με 4-1 της Μπαρτσελόνα και μια μέρα μετά η ομάδα της Σεβίλλης αποθέωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για την εμφάνισή του.

Η Σεβίλλη πήρε μια τεράστια νίκη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 4-1 και ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα δεν ήταν άλλος από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης "κλειδί" για την ομάδα του έχοντας στο ενεργητικό του 49 επαφές με την μπάλα, έκανε 35 πάσες, με ποσοστό επιτυχίας 65% (23/35), ενώ.... κατέβασε τα ρολά σε πέναλτι του Λεβαντόφσκι.

Ο Βλαχοδήμος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας της Σεβίλλης αλλά και από την ίδια την ομάδα με ανάρτησή της.

