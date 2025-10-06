Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
Οnsports Τeam 06 Οκτωβρίου 2025, 13:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο

Η Σεβίλλη σημείωσε την νίκη της αγωνιστικής στη La Liga, επικρατώντας με 4-1 της Μπαρτσελόνα και μια μέρα μετά η ομάδα της Σεβίλλης αποθέωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για την εμφάνισή του. 

Η Σεβίλλη πήρε μια τεράστια νίκη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 4-1 και ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα δεν ήταν άλλος από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. 

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης "κλειδί" για την ομάδα του έχοντας στο ενεργητικό του 49 επαφές με την μπάλα, έκανε 35 πάσες, με ποσοστό επιτυχίας 65% (23/35), ενώ.... κατέβασε τα ρολά σε πέναλτι του Λεβαντόφσκι. 

Ο Βλαχοδήμος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας της Σεβίλλης αλλά και από την ίδια την ομάδα με ανάρτησή της. 

Δείτε την ανάρτηση: 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η Ανισίμοβα κατέκτησε το Masters του Πεκίνου
31 λεπτά πριν Η Ανισίμοβα κατέκτησε το Masters του Πεκίνου
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι ξεκάθαρες «σταθερές», η ξεκάθαρη πληγή και ο ξεκάθαρος στόχος
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Οι ξεκάθαρες «σταθερές», η ξεκάθαρη πληγή και ο ξεκάθαρος στόχος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
3 ώρες πριν Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα Φαντάσματα: Το έξυπνο τρικ με τον Σασμό και το λάθος με την επανάληψη που έφερε αντιδράσεις