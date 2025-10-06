La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος

Onsports Team

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εσπανιόλ και την Μπέτις για την La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη 2-1, με το ποδοσφαιρικό δράμα να κορυφώνεται στο 103ο λεπτό και την ένταση να μεταφέρεται στις κερκίδες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό εντός κι εκτός γηπέδου.

Ο Πάου Λόπεθ αναδείχθηκε ήρωας για την ομάδα της Ανδαλουσίας, αποκρούοντας πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και κρατώντας την πολύτιμη νίκη για την Μπέτις. Η φάση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας ήδη φορτισμένης αναμέτρησης, που έμελλε να πάρει ακόμη πιο άγρια τροπή αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στις σουίτες του γηπέδου, όπου φιλοξενούνται επιφανείς φίλαθλοι και επίσημοι των ομάδων. Μάλιστα, δεν άργησαν να πέσουν οι πρώτες γροθιές, με τη συμπλοκή να επεκτείνεται σε περισσότερους παρευρισκόμενους.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρισκόταν και ο Ζοάν Κολέτ, πρώην πρόεδρος της Εσπανιόλ, γεγονός που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση.

Esto ha pasado en uno de los palcos del RCDE Stadium entre aficionados de Real Betis y Espanyol, con el expresidente Joan Collet entre ellos.



? @LTV_21 pic.twitter.com/U6K9Kx0Q47 — Offsider (@Offsider_ES) October 5, 2025

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προκλητική συμπεριφορά από φιλοξενούμενους οπαδούς που πανηγύριζαν έξαλλα τη νίκη της Μπέτις σε παρακείμενη σουίτα, γεγονός που εξόργισε γειτονικούς επισήμους και προκάλεσε την ένταση.

Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπήρξαν συλλήψεις ή τραυματισμοί. Το συμβάν επισκίασε τη σημαντική νίκη της Μπέτις και φέρνει ξανά στο προσκήνιο ζητήματα ασφαλείας και συμπεριφοράς σε VIP χώρους των γηπέδων.