Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεταγραφή με τη βοήθεια του ChatGPT!

AP Photo/Carlos Osorio

Οnsports team

Το ChatGPT έχει… εισβάλει στη ζωή μας και φυσικά το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, με την τεχνική νοημοσύνη να αναλαμβάνει χρέη ατζέντη για τον Ντεμέτρι Μίτσελ, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντεμέτρι Μίτσελ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαπραγματευθεί το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, μιλώντας στο podcast «From My Left», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο. Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω". Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής».

Negotiated his own professional football contract with ChatGPT ??? @demetrimitche11 pic.twitter.com/BSULKwXriu — From My Left (@FromMyLeft) October 2, 2025

Στη συνέχεια, ο Άγγλος μπακ χαφ παραδέχθηκε ότι: «Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός. Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη. Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά».