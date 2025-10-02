Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Twitter / @kasimpasa
Οnsports team 02 Οκτωβρίου 2025, 23:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα,  αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Η Κασίμπασα, στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας τερματοφύλακας, Ανδρέας Γιαννιώτης, τέθηκε υπό κρατική εποπτεία.

Επίσης, η εισαγγελία της γειτονικής χώρας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Τουργκάι Τσινέρ. Ο ισχυρός άντρας του συλλόγου, πάντως, βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν έχει καταστεί δυνατή η σύλληψή του.

Ο Τσινέρ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας και των ΜΜΕ, παραμένει… άφαντος και δεν έχει προβεί σε κάποια τοποθέτηση επί του θέματος.

Η Κασίμπασα είναι γνωστή ως η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα παιδικά του χρόνια.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ
13 λεπτά πριν Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
27 λεπτά πριν EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
EUROLEAGUE
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»
41 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»
EUROPA LEAGUE
Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών
45 λεπτά πριν Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved