Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Twitter / @kasimpasa

Οnsports team

Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Η Κασίμπασα, στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας τερματοφύλακας, Ανδρέας Γιαννιώτης, τέθηκε υπό κρατική εποπτεία.

Επίσης, η εισαγγελία της γειτονικής χώρας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Τουργκάι Τσινέρ. Ο ισχυρός άντρας του συλλόγου, πάντως, βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν έχει καταστεί δυνατή η σύλληψή του.

Ο Τσινέρ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας και των ΜΜΕ, παραμένει… άφαντος και δεν έχει προβεί σε κάποια τοποθέτηση επί του θέματος.

Η Κασίμπασα είναι γνωστή ως η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα παιδικά του χρόνια.