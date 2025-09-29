Ομάδες

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΛ
Onsports Team 29 Σεπτεμβρίου 2025, 23:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΛ

Ομάδα 15-20 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση κατά οχημάτων, προκαλώντας φθορές σε τρία από αυτά

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οπαδών έλαβε χώρα στο Περιστέρι το βράδυ της Δευτέρας (29/09), με 15-20 ατόμα να εξαπολύουν επίθεση κατά οπαδών άλλης ομάδας, λίγο μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 8:30 μ.μ. στο ύψος συνδέσμου οπαδών λίγο πριν τη Λένορμαν στο Περιστέρι.

Η ομάδα 15-20 ατόμων επιτέθηκε σε 14 οπαδούς άλλης ομάδας που επέβαιναν σε αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές σε τρία από αυτά.

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 14 ατόμων στην οδό Στυσιχώρου στο Περιστέρι, ενώ άλλοι δύο προσήχθησαν στην οδό Κένεντυ, με τόσο τους 15 παθόντες όσο και τους 16 υπόπτους να οδηγούνται στη ΓΑΔΑ για τη διερεύνηση του περιστατικού.



