ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του ο Ζίνι – Επάνοδος με πολλές απουσίες στα Σπάτα

Ο Ζίνι βρίσκεται στο τελικό στάδιο τις αποθεραπείας του και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς – Επέστρεψε στις προπονήσεις, με πολλές απουσίες, η ΑΕΚ.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός συμμετέχει σε κομμάτια της προπόνησης και βρίσκεται στην τελική ευθεία για να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από απουσία δύο μηνών.

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει πως και πως την επιστροφή του Ζίνι, τον οποίο θεωρεί κομβικό για το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, καθώς ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό δίδυμο με τον Λούκα Γιόβιτς.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ επέστρεψε στις προπονήσεις την Παρασκευή (14/11), μετά το τετραήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Νίκολιτς. Η επάνοδος, φυσικά, έγινε με πολλές απουσίες, καθώς Στρακόσα, Ρότα, Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γιόβιτς και Πιερό, έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες τους. Η επιστροφή τους θα γίνει σταδιακά την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ εκτός παραμένουν κι οι τραυματίες Ελίασον και Κουτέσα.

Με την ενσωμάτωση των διεθνών, οι ρυθμοί θα ανέβουν, καθώς η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια «διαβολοβδομάδα», καθώς μέσα σε 7 ημέρες θα παίξει με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό.