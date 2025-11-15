ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Women’s Football League – Η ώρα και το κανάλι του αθηναϊκού ντέρμπι.
Με μια σπουδαία αναμέτρηση ανοίγει, το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), η αυλαία της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών.
Η ΑΕΚ, μετά την ήττα (4-1) από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να μην χάσει κι άλλο έδαφος από την κορυφή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει το «τρίποντο» που θα τον φέρει πιο κοντά στις πρώτες θέσεις. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή (16/11) στην Κρήτη κόντρα στη ΡΕΑ.
Το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένο για τις 13:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Η 8η αγωνιστική της Women’s Football League
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
- 13:45 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
- 12:00 Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2004
- 14:00 Κηφισιά – ΟΦΗ
- 14:00 ΡΕΑ – ΠΑΟΚ
- 15:45 Βόλος – Νέες Ατρομήτου
- 16:00 Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή
Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
- ΠΑΟΚ 21 (35-1)
- AEK 18 (25-7)
- Αστέρας Τρίπολης 16 (15-5)
- ΟΦΗ 14 (15-7)
- Παναθηναϊκός 14 (12-8)
- ΡΕΑ 12 (18-10)
- Βόλος 12 (14-9)
- Κηφισιά 10 (10-8)
- Αγία Παρασκευή 9 (6-5)
- Οδυσσέας Μοσχάτου 8 (9-13)
- Βόλος 2004 4 (4-19)
- Νέες Ατρομήτου 1 (1-31)
- Τρίκαλα 0 (1-22)
- Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)