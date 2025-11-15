Ομάδες

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League
INTIME NEWS
Οnsports team 15 Νοεμβρίου 2025, 13:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Women’s Football League – Η ώρα και το κανάλι του αθηναϊκού ντέρμπι.

Με μια σπουδαία αναμέτρηση ανοίγει, το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), η αυλαία της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η ΑΕΚ, μετά την ήττα (4-1) από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να μην χάσει κι άλλο έδαφος από την κορυφή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει το «τρίποντο» που θα τον φέρει πιο κοντά στις πρώτες θέσεις. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή (16/11) στην Κρήτη κόντρα στη ΡΕΑ.

Το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένο για τις 13:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η 8η αγωνιστική της Women’s Football League

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 13:45 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  • 12:00 Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2004
  • 14:00 Κηφισιά – ΟΦΗ
  • 14:00 ΡΕΑ – ΠΑΟΚ
  • 15:45 Βόλος – Νέες Ατρομήτου
  • 16:00 Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

  1. ΠΑΟΚ 21 (35-1)
  2. AEK 18 (25-7)
  3. Αστέρας Τρίπολης 16 (15-5)
  4. ΟΦΗ 14 (15-7)
  5. Παναθηναϊκός 14 (12-8)
  6. ΡΕΑ 12 (18-10)
  7. Βόλος 12 (14-9)
  8. Κηφισιά 10 (10-8)
  9. Αγία Παρασκευή 9 (6-5)
  10. Οδυσσέας Μοσχάτου 8 (9-13)
  11. Βόλος 2004 4 (4-19)
  12. Νέες Ατρομήτου 1 (1-31)
  13. Τρίκαλα 0 (1-22)
  14. Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)


