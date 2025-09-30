Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας πέθανε μετά από χτύπημα στο κεφάλι την ώρα του αγώνα
Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο, λόγω του θανάτου του Ραούλ Ραμίρεθ.
Ο τερματοφύλακας της Κλαμπ Ντεπορτίβο Κολίντρες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεβίγια, για την 4η κατηγορία της χώρας.
Ο Ραμίρεθ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κι υπέστη δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές. Η πρώτη στον αγωνιστικό χώρο κι η δεύτερη κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο της Σανταντέρ.
Muere Raúl Ramírez, portero del CD Colindres, a los 19 años
Informa @Laura_gp16 https://t.co/G50RUOzlvA
Ο προπονητής της Κολίντρες, με τη βοήθεια μιας νεαρής φιλάθλου, η οποία είναι φοιτήτρια νοσηλευτικής προσπάθησαν να του κάνουν ανάνηψη, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Ο Ραούλ Ραμίρεθ μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένεια του νεαρού παίκτη έχει αποφασίσει να δωρίσει τα όργανα του, ενώ η τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Καντάμπρια κήρυξε τριήμερο πένθος.
La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral
La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt