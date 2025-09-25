COSMOTE TV: Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα

Onsports Team

Mε τα ντέρμπι Μίλαν-Νάπολι, Γιουβέντους-Αταλάντα και την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Πλούσια ποδοσφαιρική δράση έρχεται την εβδομάδα 26/9-2/10 στην COSMOTE TV. Ξεχωρίζουν τα δύο μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Μίλαν-Νάπολι (28/9, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & 4K) και Γιουβέντους-Αταλάντα (27/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD) για την 5η αγωνιστική της Serie A. Εντός συνόρων, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τα ματς Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (27/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & START), ΑΕΚ-Βόλος ΝΠΣ (28/9, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD), ΟΦΗ-Κηφισιά (28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD) και Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (28/9, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Από το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT, ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Κάλιαρι-Ίντερ (27/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD) και Ρόμα-Ελλάς Βερόνα (Κυριακή 28/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD & START) για τη Serie A, καθώς και τα ματς Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε (26/9, 22.15, COSMOTE SPORT 7HD) και Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (27/9, 22.30,COSMOTE SPORT 3HD) για τη Liga Portugal Betclic.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν στη διάθεσή τους το ACB Supercoppa Endesa με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάλαγα, Τενερίφη και Βαλένθια να δίνουν τη «μάχη» για το τρόπαιο (Σαββατοκύριακο 27-28/9, COSMOTE SPORT 4HD). Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 27-28/9 το COSMOTE SPORT 7HD θα μεταδώσει και όλους του αγώνες του φετινού Lega Basket Supercoppa, στο οποίο συμμετέχουν οι Τρέντο, Μπρέσια, Βίρτους Μπολόνια και Αρμάνι Μιλάνο.

Η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει και όλη τη δράση του MotoGP Ιαπωνίας, από τις ελεύθερες δοκιμές μέχρι και τον μεγάλο αγώνα, που θα λάβει χώρα το τριήμερο 26-28/9 (COSMOTE SPORT 5HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Άρης-Πανσερραϊκός (27/9, 20.00), Asteras Aktor-ΠΑΟΚ (28/9, 20.30) και Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet (29/9, 18.00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (27/9, 14.30), Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (27/9, 17.00), Νιουκάστλ-Άρσεναλ (28/9, 18.30), Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (27/9, 17.15), Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (28/9, 22.00) και Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης (26/9, 21.30).

Η νέα συναρπαστική σεζόν της EuroLeague ξεκινά με διπλή αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός με τις Μπασκόνια (30/9, 21.45) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21.45). Οι δύο πρώτοι αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR θα διεξαχθούν στο «TELEKOM CENTER Athens» κόντρα σε Μπάγερν (30/9, 21.15) και Μπαρτσελόνα (3/10, 21.15). Πρεμιέρα θα κάνει και το EuroCup με τα ματς Βενέτσια-Άρης Betsson (30/9, 21.00) και Πανιώνιος-Νάινερς Χέμνιτζ (1/10, 19.30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 26/9-2/10 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (5η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Λεβαδειακός» (Σάββατο 27/9, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD OLY PASS & START)

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (Σάββατο 27/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD OLY PASS & START)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Λεβαδειακός» (Σάββατο 27/9, 20.05, COSMOTE SPORT 1HD OLY PASS & START)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-Βόλος ΝΠΣ» (Κυριακή 28/9, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK PASS)

ΑΕΚ-Βόλος ΝΠΣ (Κυριακή 28/9, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK PASS)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Κηφισιά» (Κυριακή 28/9, 18.30, COSMOTE SPORT 2HD)

ΟΦΗ-Κηφισιά (Κυριακή 28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 28/9, 19.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (Kυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 28/9, 23.10, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (5η Αγωνιστική)

Κόμο-Κρεμονέζε (Σάββατο 27/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Γιουβέντους-Αταλάντα (Σάββατο 27/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Κάλιαρι-Ίντερ (Σάββατο 27/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Σασουόλο-Ουντινέζε (Κυριακή 28/9, 13.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρόμα-Ελλάς Βερόνα (Κυριακή 28/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Πίζα-Φιορεντίνα (Κυριακή 28/9, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Λέτσε-Μπολόνια (Kυριακή 28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Μίλαν-Νάπολι (Kυριακή 28/9, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & 4K)

Πάρμα-Τορίνο (Δευτέρα 29/9, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Τζένοα-Λάτσιο (Δευτέρα 29/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Roshn Saudi League (4η Αγωνιστική)

Αλ Ίτιχαντ-Αλ Νασρ (Παρασκευή 26/9, 21.00, COSMOTE SPORT 8HD & START)

Αλ Φατέχ-Αλ Καντσία (Σάββατο 27/9, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Liga Portugal Betclic (7η Αγωνιστική)

Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε (Παρασκευή 26/9, 22.15, COSMOTE SPORT 7HD)

Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Σάββατο 27/9, 22.30,COSMOTE SPORT 3HD)

Μπράγκα-Νασιονάλ (Κυριακή 28/9, 20.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Φαμαλικάο-Ρίο Άβε (Kυριακή 28/9, 22.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Αρούκα-Πόρτο (Δευτέρα 29/9, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Cyprus League by Stoiximan (5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD)

Ανόρθωση-Ομόνοια (Kυριακή 28/9, 19.00)

William Hill Scottish Premiership (6η Αγωνιστική)

Μάδεργουελ-Αμπερντίν (Σάββατο 27/9, 19.45, COSMOTE SPORT 5HD)

Λίβινγκστον-Ρέιντζερς (Κυριακή 28/9, 17.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Sky Bet EFL Championship (7η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Γουέστ Μπρομ-Λέστερ (Παρασκευή 26/9, 22.00)

Κόβεντρι-Μπέρμιγχαμ (Σάββατο 27/9, 14.30)

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-ΚΠΡ (Σάββατο 27/9, 17.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Copa Libertadores (Προημιτελικός, 2η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD)

Εστουντιάντες-Φλαμένγκο (Παρασκευή 26/9, 03.30)

ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA (Playoffs, Ημιτελική Φάση, COSMOTE SPORT 4HD)

Iντιάνα Φίβερ-Λας Βέγκας Έισις (Σάββατο 27/9, 02.30)

Ιντιάνα Φίβερ-Λας Βέγκας Έισις(Κυριακή 28/9, 22.00)

Lega Basket Supercoppa (COSMOTE SPORT 7HD)

Hμιτελικοί

Τρέντο-Μπρέσια (Σάββατο 27/9, 19.00)

Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο (Σάββατο 27/9, 21.45)

Tελικός (Κυριακή 28/9, 19.00)

ACB Supercoppa Endesa (COSMOTE SPORT 4HD)

Μάλαγα-Βαλένθια (Σάββατο 27/9, 19.00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τενερίφη (Σάββατο 27/9, 22.00)

Τελικός (Κυριακή 28/9, 20.00)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 26/9, 04.40)

Δοκιμές ((Παρασκευή 26/8, 08.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 27/8, 04.05)

Κατατακτήριες (Σάββατο 27/8, 04.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 27/8, 08.45)

Warm Up (Κυριακή 28/8, 03.35)

Αγώνας (Κυριακή 28/8, 07.30)

Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 26/9, 03.45)

Δοκιμές (Παρασκευή 26/9, 08.00)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 27/8, 03.20)

Κατατακτήριες (Σάββατο 27/8, 07.40)

Αγώνας (Κυριακή 24/8, 06.00)

Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 26/8, 02.55)

Δοκιμές (Παρασκευή 26/8, 07.10)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 27/8, 02.35)

Κατατακτήριες (Σάββατο 27/8, 06.45)

Αγώνας (Κυριακή 28/8, 04.45)

ΤΕΝΙΣ

ATP 500 Τόκιο (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Παρασκευή 26/9, 10.00, 12.00, 16.00

Σάββατο 27/9, 10.00, 12.00

Προημιτελικοί (Κυριακή 28/9, 05.00, 07.00, 10.00, 12.00)

Ημιτελικοί (Δευτέρα 29/9, 10.00, 12.00)

Τελικός (Τρίτη 30/9, 12.00)

ATP 500 Πεκίνο (COSMOTE SPORT 7HD)

Κυρίως Ταμπλό

Σάββατο 27/9, 15.30

Κυριακή 28/9, 14.00

Προημιτελικοί (Δευτέρα 29/9, 08.00, 10.00, 14.00, 15.30)

Ημιτελικοί (Τρίτη 30/9, 09.00, 12.00)

Τελικός (Τετάρτη 1/10, 09.00)

ATP Masters 1000 Σαγκάη (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Τετάρτη 1/10, 07.30-18.00

Πέμπτη 2/10, 07.30-18.00

BEACH VOLLEY

Pro Tour Elite 16 Ρίο ντε Τζανέιρο (COSMOTE SPORT 8HD)

Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Kυριακή 28/9, 21.00)

Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών (Kυριακή 28/9, 22.00)

Τελικός Ανδρών (Kυριακή 28/9, 22.00)

Τελικός Γυναικών (Δευτέρα 29/9, 00.00)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Μέλσουνγκεν-Αμβούργο (Παρασκευή 26/9, 21.00)

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 8HD)

Carlos Ulberg-Dominick Reyes (Κυριακή 28/9, 05.00)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΝFL (Κανονική Περίοδος, 4η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Aριζόνα Κάρντιναλς-Σιάτλ Σίχοκς (Παρασκευή 26/9, 03.15)

Πίτσμπουργκ Στίλερς-Μινεσότα Βάικινγκς (Κυριακή 28/9, 16.30)

Ατλάντα Φάλκονς-Ουάσινγκτον Κομάντερς (Κυριακή 28/9, 20.00)

Kάνσας Σίτι Τσιφς-Μπάλτιμορ Ρέιβενς (Κυριακή 28/9, 23.25)

Ντάλας Κάουμποϊς-Γκριν Μπέι Πάκερς (Δευτέρα 29/9, 03.20)

Mαϊάμι Ντόλφινς-Νιου Γιορκ Τζετς (Τρίτη 30/9, 02.15)

ΠΑΝΤΕΛ

Premier Padel Tour Ντίσελντορφ (COSMOTE SPORT 8HD)

Προημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 26/9, 11.00)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 26/9, 13.00)

Ημιτελικοί Ανδρών (Σάββατο 27/9, 19.00, 21.00)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 28/9, 15.00)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 28/9, 17.00)