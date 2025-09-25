Κύπελλο Ελλάδας: Ηρακλής κι Ηλιούπολη ρίχνουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής – Πού θα δείτε το ματς
Με την αναμέτρηση Ηρακλής – Ηλιούπολη πέφτει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το τριήμερο δράσης στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ο Ηρακλής υποδέχεται την Ηλιούπολη στο Καυτανζόγλειο, σε μια αναμέτρηση με… άρωμα Super League 2. O «γηραίος» κάνει πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ η Ηλιούπολη γνώρισε την ήττα (3-1) στον Βόλο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.
Η αναμέτρηση Ηρακλής - Ηλιούπολη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το ORASI TV
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- Καβάλα – Κηφισιά 1-1
- Άρης – Μαρκό 1-0
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών 1-1
- Athens Kallithea FC – ΟΦΗ 0-1
- Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0
- Αστ. Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2
- ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1
- ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- Ηρακλής - Ηλιούπολη (15:00)
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
- Λεβαδειακός 6
- ΟΦΗ 6
- ΑΕΚ 6
- Άρης 6
- Ατρόμητος Αθηνών 4
- Βόλος ΝΠΣ 4
- Ελλάς Σύρου 3
- Ολυμπιακός 3 -1αγ.
- Παναθηναϊκός 3 -1αγ.
- Κηφισιά 2
- ΑΕΛ 1
- Αστέρας Τρίπολης 1
- Μαρκό 1
- Καβάλα 1
- ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ.
- Ηλιούπολη 0 -1αγ.
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea FC 0
- ΠΑΟΚ 0 -1αγ.
- Αιγάλεω 1931 0