Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι
AP Photo/Noah K. Murray
Onsports team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 23:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε σε ακόμα έναν αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε 4-0 της Νιου Γιορκ Σίτι στο MLS.

Ο Αργεντινός έδωσε μια απολαυστική παράσταση στη Νέα Υόρκη κι οδήγησε την ομάδα του σε μεγάλο «διπλό», με το οποίο εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Ο Μέσι σκόραρε δύο φορές μέσα σε οκτώ λεπτά, ενώ έδωσε μια ασίστ. Ήταν η φοβερή κάθετη που έκανε στον Ροντρίγκες, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 43’.

Στο 74’ ο «Pulga» με όμορφο τελείωμα έκανε το 0-2, ενώ με ωραία ατομική ενέργεια πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στο 86’. Τρία λεπτά νωρίτερα ο Σουάρες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι είχε κάνει το 0-3.

Messi Scores TWICE! Completes Brace with Two Top-Class Goals

New York City FC vs. Inter Miami CF | Full Match Highlights | Audi MLS Cup Playoffs Clinched!



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ονειρική εμφάνιση στη Βέρνη κι έγινε ξανά πρέσβης!
23 λεπτά πριν Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ονειρική εμφάνιση στη Βέρνη κι έγινε ξανά πρέσβης!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι
58 λεπτά πριν Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι
ΣΠΟΡ
Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής
2 ώρες πριν Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής
EUROPA LEAGUE
LIVE Europa League: Η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις
3 ώρες πριν LIVE Europa League: Η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved