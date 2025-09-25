Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ονειρική εμφάνιση στη Βέρνη κι έγινε ξανά πρέσβης!

Onsports Team

Συγκλονιστικοί οι «πράσινοι» στη Βέρνη έκαναν… σμπαράλια τους Ελβετούς με τρία γκολ του Ζαρουρί κι ένα του Σφιντέρσκι, αρχίζοντας εντυπωσιακά τη League Phase!

Ένας Παναθηναϊκός απ’ τα παλιά. Φόρεσε το ευρωπαϊκό του κοστούμι, έκανε εκπληκτική εμφάνιση και άρχισε τη League Phase του Europa League με… μυθικό τρόπο. Νίκη 4-1 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις, παίρνοντας ψυχολογία που τόσο είχε ανάγκη και κυρίως τρεις πολύτιμους βαθμούς κι ένα εξαιρετικό σκορ για τη συνέχεια του Europa League.

Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε απ’ το πρώτο εικοσάλεπτο. Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ και ο MVP Ζαρουρί με δύο τέρματα έκαναν το 0-3. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Γιάνκο λόγω λάθους του Λαφόν. Όμως οι «πράσινοι» ηρέμησαν στην ανάπαυλα και εντυπωσίασαν στο δεύτερο μέρος με την απλότητα και την ικανότητά τους στον έλεγχο του ρυθμού.

Ο Ζαρουρί έκανε χατ τρικ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, οι Ελβετοί έμειναν μακριά από τις ευκαιρίες κι έτσι ολοκληρώθηκε μια ονειρική βραδιά των «πράσινων». Σπουδαίο «διπλό», σκορ που θα παίξει ρόλο στη συνέχεια και κυρίως ψυχολογική ανάταση για μια ομάδα που το είχε απόλυτη ανάγκη.

Το ματς άρχισε με φάση για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 2’. Ο Τετέ από δεξιά άνοιξε στον Κώτσιρα, αυτός γύρισε ωραία στον Σφιντέρσκι στο ύψος του πέναλτι, με το σουτ του Πολωνού από θέση βολής να κοντράρει στον Ζουκρού και να απομακρύνεται.

Οι Ελβετοί «απάντησαν» στο 6’. Ο Τουμπά έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης, ο Μάλες βγήκε τετ α τετ, με τον Λαφόν να τον σταματά. Δύο λεπτά μετά, ο Κώτσιρας έκανε τη σέντρα και ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Το γκολ για τον Παναθηναϊκό δεν άργησε να έρθει. Στο 10’ ο Ζαρουρί έκανε τη σέντρα, ο Τετέ γύρισε και ο Σφιντέρσκι με πλασέ πάνω στην κίνηση έκανε το 0-1!

Τρία λεπτά μετά, οι «πράσινοι» βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από κόρνερ η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Ζαρουρί με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2!

Οι Ελβετοί σκόραραν στο 16’ με τον Μπετιά, όμως το τέρμα σωστά ακυρώθηκε ως οφσάιντ καθώς ο Μάλες που έκανε την πάσα ήταν εκτός θέσης.

Στο 19’ ο Παναθηναϊκός πέτυχε και τρίτο τέρμα για να ολοκληρώσει ένα ονειρικό 20λεπτο. Ο Μπακασέτας σούταρε, ο Κέλερ έδιωξε, με τον Ζαρουρί να παίρνει το… ριμπάουντ και να σκοράρει για το 0-3!

Οι Ελβετοί μείωσαν στο 25’ με ένα αρκετά φθηνό γκολ. Ο Μάλες άνοιξε δεξιά στον Γιάνκο που σούταρε από πλάγια θέση, με τον Λαφόν να είναι σε εντελώς λάθος θέση και να βλέπει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το 1-3.

Ο Σφιντέρσκι μετά από κόντρα αστόχησε, ο Μάλες από κοντά πλάσαρε άουτ με το ματς να οδηγείται στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους. Το πλασέ του Φάσναχτ στο 41’ κόντραρε στον Σιώπη. Με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 1-3.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με σουτ του Τετέ που έφυγε αρκετά άουτ. Ο Γκίγκοβιτς στο 50’ έκανε το ίδιο απ’ τα όρια της περιοχής. Έξι λεπτά μετά, ο Μπακασέτας σέντραρε, ο Ζαρουρί έστρωσε στον Κώτσιρα, το σουτ του οποίου έφυγε λίγο άουτ.

Στο 58’ οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα, βγήκαν στην κόντρα με την μπάλα να φτάνει στον Μπακασέτα στα όρια της περιοχής, με το σουτ του τελευταίου να σταματά πάνω στον Κέλερ.

Ο Παναθηναϊκός έλεγξε το ρυθμό και στο 68’ πέτυχε και τέταρτο γκολ, με το τρίτο προσωπικό του Ζαρουρί! Ο Τετέ άνοιξε στον Κώτσιρα, αυτός σέντραρε και ο Μαροκινός από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-4!

Το ματς έφτασε στην ολοκλήρωσή του με απόλυτο έλεγχο του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι έφτασαν με αυτό τον τρόπο στο θρίαμβο μέσα στη Βέρνη!

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζιόρτζιο Κοντίνι): Κέλερ, Γιάνκο (77’ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χαντζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (66’ Ραβελοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66’ Κόλεϊ), Φάσναχτ (77’ Πεχ), Μπεντιά (66’ Κόρντοβα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες (76’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (83’ Ταμπόρδα), Τετέ (77’ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70’ Ντεσέρς).