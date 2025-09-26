Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Onsports Team

Όσα έγιναν στην ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος στη βαθμολογία.

Μια εξαιρετική βραδιά για την Ελλάδα μετά το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, περιελάμβανε αρκετά αποτελέσματα με ενδιαφέρον. Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με σπουδαία «διπλά».

Πέρα απ’ το «τριφύλλι», η Γκενκ έφυγε νικήτρια απ’ την έδρα της Ρέιντζερς με 1-0 με γκολ του Χιουνγκ Γκίο. Η Λιόν επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ στην Ουτρέχτη, ενώ η Άστον Βίλα νίκησε επίσης με 1-0 την Μπολόνια. Στις καθυστερήσεις η Πόρτο επικράτησε στην Αυστρία της Σάλτσμπουργκ 1-0.

Η Φερεντσβάρος στις καθυστερήσεις έσωσε την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Πλζεν.

Europa League – League Phase – 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0

(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1

(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1

(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2

(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2

(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2

(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1

(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0

(79΄ Φραν Ναβάρο)

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)

(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1

(13΄ Μικουλέσκου)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

(13΄ ΜακΓκιν)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1

(75΄ Τέσμαν)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1

(90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1

(55΄ Χιούνγκ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(90+3΄ Γκόμες)

Στουτγάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1

(51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4

(25΄ Γιάνκο - 10΄ Σβιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3

Μίντιλαντ 3

Λουντογκόρετς 3

Ρόμα 3

Λιλ 3

Φράιμπουργκ 3

Μπράγκα 3

Στεάουα Βουκ. 3

Γκενκ 3

Στουτγκάρδη 3

Πόρτο 3

Λιόν 3

Άστον Βίλα 3

ΠΑΟΚ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Φερεντσβάρος 1

Βικτόρια Πλζεν 1

Σέλτικ 1

Μπέτις 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Μάλμε 0

Νις 0

Βασιλεία 0

Φέγενορντ 0

Φενερμπαχτσέ 0

Στουρμ Γκρατς 0

Μπραν 0

Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0

Μπολόνια 0

Ρέιντζερς 0

Σάλτσμπουργκ 0

Γιουνγκ Μπόις 0

Θέλτα 0

Ουτρέχτη 0