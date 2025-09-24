Ομάδες

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ταρέμι το «καθάρισε» από το πρώτο 20λεπτο
INTIME SPORTS
Onsports team 24 Σεπτεμβρίου 2025, 19:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ταρέμι το «καθάρισε» από το πρώτο 20λεπτο

Ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι, νίκησε 2-1 τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και μπήκε με το… δεξί στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας - Ιστορική νίκη για την Ελλάς Σύρου στην επιστροφή στο «σπίτι» της.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη φετινή σεζόν.

Ο Αστέρας AKTOR είχε δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτή τη φορά, όμως, «καθάρισε» νωρίς λόγω του Ταρέμι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα. Ο Ιρανός βρήκε δίχτυα με πέναλτι στο 13’ και με πλασέ στο 18ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στις καθυστερήσεις με τον Εμμανουηλίδη.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Κίτρινες: Πομόνης, Καλτσάς – Γκαρθία, Μπρούνο, Μπιανκόν, Μάνσα, Ποντένσε.
Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46’ Μούμο), Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46’ Γκονζάλες), Αλμύρας (67’ Αλάγκμπε), Πομόνης, Μπαρτόλο (46’ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67’ Τζοακίνι).
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (65’ Κοστίνια), Μπρούνο, Γκαρθία (77’ Λιατσικούρας, Νασιμέντο (65’ Έσε), Καμπελά (65’ Ποντένσε), Γιαζίτσι (77’ Ελ Κααμπί), Πνευμονίδης, Ταρέμι.

«Τριάρα» η Ελλάς Σύρου στην επιστροφή στο «σπίτι» της

Ιστορική νίκη για την Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε 3-0 του Αιγάλεω, στο νέο γήπεδο της στην Ερμούπολη. Με αυτό τον τρόπο πανηγύρισε τους πρώτους βαθμούς της στη League Phase.

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνα)
Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Γώγος, Γκέζος, Βλάχος, Μπάμπης, Τριμμάτης, Ζαφείρης, Κόλα, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Σκόνδρας.
Αιγάλεω: Καραργύρης, Αρβανίτης, Τάμπας, Τάτσης, Ευαγγέλου, Χότσκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Ενομό, Κωστέας.

Τα highlights του Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός



