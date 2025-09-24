Ομάδες

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Σεπτεμβρίου 2025, 18:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για το ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη στο Αιγάλεω, υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με στόχο το «2 στα 2» στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, κάνει εκτεταμένο ροτέισον, με τη βασική ενδεκάδα να έχει 10 αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. Ο μόνος που ήταν και στο ματς της Λάρισας είναι ο Μουκουντί, ενώ σήμερα (24/09) φανέλα βασικού πήραν οι Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ελίασον, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.

