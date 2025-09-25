Στις 26 Οκτωβρίου το πρώτο Clasico της σεζόν στη LaLiga

Onsports team

Ο πρώτος αγώνας της σεζόν που θα φέρει αντιμέτωπους τους δύο γίγαντες του ισπανικού ποδοσφαίρου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στο περίφημο "Clasico", θα διεξαχθεί στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Κυριακή 26 οκτωβρίου στις 17:15 (ώρα Ελλάδας).

Αυτή η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της σεζόν και θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην περίοδο 2025-2026.

Το τελευταίο «Clasico» της La Liga που διεξήχθη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έληξε με νίκη 0-4 για την Μπαρτσελόνα.

Οι Μαδριλένοι δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν την Μπαρτσελόνα στους τελευταίους τέσσερις αγώνες τους στην κορυφαία κατηγορία.

Η τελευταία νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης στο γήπεδο της, χρονολογείται από την αναμέτρηση της 32ης αγωνιστικής της La Liga για τη σεζόν 2023-2024, όταν επικράτησε με 3-2.