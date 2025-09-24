Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ έκανε το «2 στα 2», ισοπαλία στο Βόλος – Ατρόμητος

INTIME SPORTS

Ο ΟΦΗ πέρασε από την Καλλιθέα κι έκανε το «2 στα 2», ενώ Βόλος κι Ατρόμητος πήραν από έναν βαθμό στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το γκολ του Σαλσίδο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε καθοριστικό στην αναμέτρηση του «Ελ Πάσο».

Ο ΟΦΗ νίκησε 1-0 την Athens Kallithea και μετράει δύο «τρίποντα» σε ισάριθμα ματς στη διοργάνωση, την ώρα που οι γηπεδούχοι παρέμειναν δίχως βαθμό. Να σημειωθεί ότι στην ομάδα της Κρήτης υπάρχει ανησυχία για τον Ταξιάρχη Φούντα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

ATHENS KALLITHEA: Κρέσπι, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Ματίγεβιτς, Παυλάκης (46΄ Φροσύνης), Μαυριάς (63΄ Καντίγιο), Κριμιτζάς (74΄ Σαταριάνο), Πανάγου, Βασιλόγιαννης (74΄ Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄ Σαρδέλης), Γκολφίνος

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης (87΄ Γκονζάλες), Μαρινάκης (87΄ Λιούις), Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (67΄ Βούκοτιτς), Φούντας (33΄ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄ Ράκονιατς)

Βόλος κι Ατρόμητος πήραν από έναν βαθμό, καθώς ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Ο Ζαρσάνα άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό για την ομάδα της Μαγνησίας, αλλά η ομάδα του Περιστερίου βρήκε απάντηση με τον Τσαντίλα στο 76’.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαρτίνες, Λαγονίδης, Λεγκίσι, Ασεχνούν, Μύγας, Κόμπα - Μπάκου, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουντές, Κοσέλεφ.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Λαγονίδης, Κάργας (46΄ Σόρια), Σινανάι (54΄ Λεγκίσι), Μαρτίνες (46΄ Χέρμανσον), Μπουζούκης (70΄ Γρόσδης), Ασεχνούν, Θαρθάνα, Χουάνπι (46΄ Κόμπα), Μάκνι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος (64΄ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος (75΄ Μανσούρ), Μουντές, Τσιγγάρας, Καραμάνης (64΄ Μουτουσαμί), Γιουμπιτάνα (46΄ Μπάκου), Παλμεζάνο, Τσαντήλας, Φαν Φερτ (73΄ Μίχορλ).