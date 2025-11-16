Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό φιλικό τεστ στο Emirates

Onsports Team

Δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, από τους Εστεβάο και Κασεμίρο, χάρισαν στη Βραζιλία τη νίκη με 2-0 επί της Σενεγάλης σε πολύ δυνατό φιλικό τεστ που διεξήχθη στο «Emirates» της Άρσεναλ.

Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών απέναντι στους Αφρικανούς αντιπάλους τους, ενώ αποτέλεσε και την τέταρτη νίκη του Κάρλο Αντσελότι σε επτά παιχνίδια στον πάγκο της Βραζιλίας.

Η «Σελεσάο» μπήκε με μεγάλη ένταση στο ματς, με τον Ματέους Κούνια να σημαδεύει δύο φορές το δοκάρι στα πρώτα λεπτά, καθώς ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός.

Το προβάδισμα ήρθε στο 28’, όταν η κάθετη πάσα του Κασεμίρο κόντραρε σε αμυντικό της Σενεγάλης και κατέληξε ιδανικά στον Εστεβάο, ο οποίος πετάχτηκε με τρομερή ταχύτητα και πλάσαρε με το αριστερό στη μακρινή γωνία.

Το 2-0 σημειώθηκε στο 35’ με υποδειγματική εκτέλεση στημένης φάσης. Ο Ροντρίγκο έβγαλε μια «ζυγισμένη» εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο δοκάρι προς τον αμαρκάριστο Κασεμίρο, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα και πλάσαρε από κοντά, αφήνοντας τον Εντουάρ Μεντί χωρίς αντίδραση.