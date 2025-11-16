Παναθηναϊκός AKTOR - Aρης: Οι οικογένειες στο σπίτι τους

Onsports Team

Πάνω από 11.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Telekom Center Athens, στην αναμέτρηση με τον Άρη, με τις οικογένειες και τους μικρούς φίλους της ομάδας να είναι σε πρώτο πλάνο.

Το ιδανικό Παναθηναϊκό, απόγευμα Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στο Telekom Center Athens και πάνω από 11.000 φίλοι της ομάδας του “τριφυλλιού” βρίσκονται στις εξέδρες του κλειστού και έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Απόλυτοι πρωταγωνιστές της εξέδρας οι μικροί φίλοι της ομάδας αλλά και οι οικογένειες που για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο δίνουν βροντερό παρών στο Telekom Center Athens. Αυτός, άλλωστε ήταν και ο στόχος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού όταν “μεταμορφώναν” το παλιό ΟΑΚΑ στο υπερσύγχρονο Telekom Center με τους φίλους του Παναθηναϊκού, όλων των ηλικιών να στηρίζουν την ομάδα σε κάθε ευκαιρία.