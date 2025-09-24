Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
INTIME SPORTS
Onsports team 24 Σεπτεμβρίου 2025, 16:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με τον Αστέρα στην Τρίπολη κι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, διατηρώντας μόνο δύο παίκτες από την ενδεκάδα που είχε επιλέξει στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μάνσα θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», ενώ βασικός για πρώτη φορά ξεκινάει κι ο Καλογερόπουλος. Στις βασικές επιλογές βρίσκεται κι ο Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιαζίτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Πομόνης, Μπαρτόλο, Χαραλαμπόγλου, Εμμανουηλίδης.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ έκανε το «2 στα 2», ισοπαλία στο Βόλος – Ατρόμητος
9 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ έκανε το «2 στα 2», ισοπαλία στο Βόλος – Ατρόμητος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
38 λεπτά πριν Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
France Football: «Ο Ντεμπελέ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα με συντριπτική διαφορά»
1 ώρα πριν France Football: «Ο Ντεμπελέ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα με συντριπτική διαφορά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μίλαν και Ίντερ ανακοίνωσαν συνεργασίες για το νέο γήπεδο 71.500 θέσεων
2 ώρες πριν Μίλαν και Ίντερ ανακοίνωσαν συνεργασίες για το νέο γήπεδο 71.500 θέσεων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved